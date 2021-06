Cinque chili di droga e una pistola in casa: due arresti

In manette sono finiti due uomini di 48 e 60 anni di Afragola

Nascondevano in casa oltre cinque chili di hashish e marijuana, in manette sono finiti due uomini di 48 e 60 anni di Afragola. L’operazione è stata condotta dai carabinieri ad Afragola e dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni in provincia di Caserta. Al termine del blitz sono state sequestrate anche due pistole.

Il primo sequestro è avvenuto a casa del 48enne: nell’abitazione sono stati trovati 1,470 kg di hashish confezionati in buste di cellophane e 1,01 kg di marijuana essiccata. Poi i militari sono passati nella casa del 60enne dove è stata invece trovata una pistola calibro 6,35. I carabinieri hanno poi perquisito l'abitazione di un 87enne, dove era custodita altra droga riconducibile ai due arrestati. Lì sono stati trovati 2,8 kg di hashish suddivisi in 29 panetti e una pistola calibro 7,65 con matricola cancellata e 13 proiettili dello stesso calibro.