La scoperta nella busta di patatine

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Rosa hanno notato un uomo con fare guardingo, sostare alla fermata dell’autobus il quale, dopo aver prelevato qualcosa da una bustina di patatine e da un astuccio metallico celato tra i cassonetti, lo ha consegnato ad un uomo a bordo di un auto in cambio di denaro.

Pertanto, gli operatori sono immediatamente intervenuti bloccandolo e, dopo aver recuperato il sacchetto di patatine e l’astuccio metallico, hanno rinvenuto, al loro interno, 4 involucri di cocaina, 8 bustine e 4 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 32 grammi.

Un 51enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, già sottoposto alla misura cautelare dell’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.