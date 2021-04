Cala il paniere dal balcone, poi vede la Polizia e lo lascia cadere: la scoperta

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lavinaio angolo vico Zite al Lavinaio, hanno notato una persona a bordo di uno scooter che stava guardando in direzione di un balcone di uno stabile e che, alla loro vista, si è data alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti subito dopo hanno visto un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che stava calando dal balcone un 'paniere' e che è rientrato frettolosamente in casa lasciandolo cadere.

Gli agenti hanno rinvenuto nel cesto un involucro con 0,57 grammi di cocaina e hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto, in un mobiletto, 1560 euro.

Un 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato pertanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.