Il "sistema" nascosto tra le mura: la scoperta dei carabinieri durante un blitz | VIDEO

Venerdì pomeriggio e fino a tarda serata i carabinieri della compagnia di Caivano hanno effettuato una serie di controlli e perquisizioni. I militari si trovano a fronteggiare una criminalità sempre più attenta nello spaccio di droga e nel traffico di armi.

Sistemi sofisticati di allarmi, videocamere a circuito chiuso, nascondigli sottoterra ma anche cassette postali con doppio fondo. Vani ascensori e aiuole nelle aree pubbliche sembrano aver lasciato spazio ad una dimensione diversa e più laboriosa: un’edilizia illegale e non parliamo di abusivismo.

In uno stabile abbandonato di via Cairoli sono stati trovati circa 300 grammi di cocaina. La droga era suddivisa in 6 pacchi sottovuoto. Sequestrato anche il materiale per il confezionamento. Tutto era nascosto in una cassaforte creata artigianalmente, che si trovava in una botola murata ad hoc. Calce, cemento e stucco ancora freschi, con i militari che hanno sequestrato l’intero blocco che conteneva la droga. L’attenzione resta costante e le indagini dei carabinieri proseguono.