Droga nascosta tra le lenzuola in lavatrice: arrestata coppia a Napoli

Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio un uomo classe 1983 e la compagna incensurata di 22 anni. Durante una perquisizione nella loro abitazione di via Vera Lombardi, i carabinieri della stazione di Ponticelli hanno rinvenuto e sequestrato 55 dosi di marijuana e 35 di hashish.

Circa 120 grammi di stupefacenti nascosti in casa, confezionati e tagliati con un coltello e un tagliere rinvenuti in cucina. Una parte della droga era in una scatola di scarpe, la restante avvolta nelle lenzuola, in lavatrice.

I due sono finiti in manette e sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.