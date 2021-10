Droga nascosta nel box auto: arrestato 52enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Orazio Coclite hanno visto un uomo che, dopo aver chiuso la porta d’ingresso di un box auto, si è seduto su uno scooter in sosta e, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso delle chiavi del box e, una volta entrati, hanno rinvenuto nell'auto parcheggiata all'interno un borsone contenente 49 panetti di hashish del peso di circa 4,8 kg; infine, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dello spacciatore dove hanno rinvenuto, in una cassaforte, 3860 euro. Un 52enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.