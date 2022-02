Preleva qualcosa dalla bocca consegnandola in cambio di denaro

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Carriera Grande un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dalla bocca, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 4 stecche di hashish del peso di circa 6 grammi, di un coltello con la lama della lunghezza di 6 cm e 15 euro; inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto un pezzo della stessa sostanza per circa 22,3 grammi.

A.B., 40enne algerino con precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.