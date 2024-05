Centro Storico, sorpreso a cedere droga nei “vicoli” di Napoli

Nella notte appena trascorsa, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Montecalvario nel transitare in via Paladino hanno notato un soggetto a bordo di uno scooter che in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa a due persone.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’uomo a bordo del ciclomotore trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina dal peso di 0,57 grammi e di 85 euro in banconote di vario taglio; inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 8 involucri di cocaina dal peso complessivo di 3 grammi, un pezzo di mannitolo dal peso di circa 40 grammi, 290 euro in banconote di vario taglio e diverso materiale per il confezionamento.

Per tali motivi, il 31enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, mentre gli acquirenti sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale essendo stati trovati, rispettivamente, in possesso di una dose di cocaina.