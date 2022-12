Munizioni e droga nascosti nelle fogne: carabinieri in azione a Castellammare

La scoperta è avvenuta a Castellammare di Stabia, ad opera dei carabinieri della compagnia locale impegnati in una serie di controlli del territorio insieme a quelli del reggimento Campania.

All’interno di un tombino in via Tommaso D’Amalfi, nel rione Moscarella, i militari hanno trovato 500 grammi di marijuana suddivisa in 5 panetti. Accanto, una scoperta ancora più inquietante: c'erano 121 munizioni. Tutto è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti. Si indaga per risalire all'origine di stupefacente e proiettili.

I controlli sono proseguiti con la rimozione di cinque quintali di legna da vico Rivo: sarebbero con ogni probabilità stati utilizzati per accendere delle pire durante i prossimi festeggiamenti dell’Immacolata. Inoltre, sono state identificate 61 persone ed ispezionati 39 veicoli.