Droga, giovane trovato in possesso di 21 dosi di cocaina : perquisizioni anche a casa

I carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina e 140 euro in contante ritenuto provento illecito. Nella sua abitazione, invece, i militari hanno rinvenuto due stecchette di hashish, materiale vario per il confezionamento delle dosi e 1 banconota da 20 euro evidentemente contraffatta. Finito in manette è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.