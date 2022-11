Minorenne beccato a spacciare droga: in manette

Blitz anti-droga nel complesso della 219 per i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna che questa notte hanno arrestato un 17enne del posto già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. I carabinieri sono appostati a via De Curtis quando notano arrivare un uomo che si avvicina al giovane pusher.

Avviene lo scambio e i militari intervengono bloccando i due. Il cliente, segnalato alla Prefettura quale assuntore, aveva tra le mani una dose di crack mentre il minorenne è stato trovato in possesso di 44 dosi della stessa sostanza e di una dose di marijuana.

Sequestrati anche i 299 euro in banconote di diverso taglio ritenuti provento del reato. Il 17enne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa di giudizio.