Minaccia di morte il compagno per denaro, ragazzo di 26 anni arrestato dai carabinieri

Arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, resistenza e tentata estorsione, un 26enne di Caserta già noto alle forze dell’ordine. É notte fonda quando da un appartamento a Giugliano un uomo chiede aiuto ai carabinieri. Il suo compagno, tossicodipendente, lo stava minacciando di morte perché voleva del denaro. Era l’ennesima volta.

I carabinieri arrivano sul posto e il 26enne non ha alcuna voglia di calmarsi. L’uomo, anche davanti ai militari, continua a minacciare il suo compagno che viene difeso dai carabinieri che vengono più volte strattonati. Con non poche difficoltà il 26enne viene bloccato e viene così arrestato. Solo più tardi la vittima racconterà in caserma diversi episodi caratterizzati da vessazioni e minacce che avevano ormai creato un clima di terrore nell’ambiente domestico.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio