Droga da Messina alla provincia di Napoli: in manette 112 persone

Organizzazioni criminali di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto impegnate nel narcotraffico e con collegamenti con strutture criminali calabresi ma anche in Campania, Lombardia e all'estero. Sono tre i filoni di indagini - uno dei carabinieri della Compagnia di Messina sud e due dalla Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto -, avviati nel gennaio 2021 e coordinati dalla Dda di Messina, che hanno portato questa mattina all'esecuzione di 112 misure cautelari di cui 85 in carcere e 27 agli arresti domiciliari. Sedici indagati erano già detenuti.

Eseguito anche il sequestro preventivo del capitale sociale e del compendio aziendale di cinque societa, compresa una concessionaria di autovetture, ubicate a Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e in Spagna, e di sette beni immobili (fabbricati e terreni), autovetture, polizze assicurative e conti correnti, tra cui uno relativo a un istituto di credito spagnolo, intestati o nella disponibilità degli indagati, del valore complessivo di quattro milioni di euro. Le indagini hanno documentato "diversi e stabili canali di approvvigionamento della droga con la Calabria per la cocaina; con alcuni soggetti attivi nelle province di Napoli e Milano, nonché con la Spagna, per !'hashish; e con soggetti attivi nei Paesi Bassi, con riferimento allo spice, cannabinoide sintetico con effetto psicotropo estremamente dannoso per la salute".

Intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e pedinamento con arresti e sequestri di droga e le dichiarazioni di alcuni soggetti che hanno avviato la collaborazione con la giustizia hanno permesso di svelare l'organigramma di quattro tra le principali organizzazioni criminali operanti, dal 2020, nel traffico di stupefacenti e nella gestione di piazze di spaccio nei quartieri messinesi di Giostra, Santa Lucia Sopra Contesse, Villaggio Cep e Villaggio Aldisio, e nelle zone di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo.

In manette un infermiere e un agente della penitenziaria

Per incrementare i profitti, il sodalizio avrebbe introdotto la droga nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto dove un detenuto dirigeva e coordinava la distribuzione delle dosi e telefoni cellulari, anch'essi introdotti illecitamente. Fra gli arrestati anche un agente di polizia penitenziaria e un infermiere dell'Asp di Messina, entrambi in servizio nel carcere. II primo avrebbe aiutato uno dei capi della consorteria, sottoposto a detenzione,­ consegnandogli la droga che poi veniva distribuita nel carcere; ii secondo si sarebbe occupato di far entrare la droga nel penitenziario. All'interno del carcere, i cellulari entravano anche grazie a un secondo gruppo, collegato al primo sodalizio, composto da alcuni detenuti e da una donna che, dall'esterno dell'istituto, avrebbe introdotto i dispositivi nascondendoli in pacchi destinati ai detenuti.