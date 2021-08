Droga in un materasso abbandonato: 50enne nei guai

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga a fini di spaccio un 50enne di Giugliano in Campania (località Licola Mare) già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un “cliente” poi segnalato alla Prefettura. Bloccato prima che potesse scappare, l'uomo è stato trovato in possesso di 65 euro in contante ritenuto provento illecito.

In un’area demaniale prospiciente al domicilio del 50enne i carabinieri hanno poi rinvenuto altre 25 dosi della stessa sostanza: erano nascoste sotto un materasso abbandonato. L'uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale.