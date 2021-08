Scoperto un micro 'orto della beatitudine' con piante alte quattro metri di 'maria"

Piante di marijuana alte circa 4 metri, stupefacente pronto per esser porzionato e diffuso nelle piazze di spaccio: arrestato lo spacciatore. È il risultato dell'operazione degli uomini della squadra investigativa del commissariato di San Giuseppe Vesuviano guidati dal vice questore aggiunto Maurizio D'Antonio che in via Feruto a Saviano hanno scoperto un micro 'orto della beatitudine' composto da 10 piante di marijuana alte circa 4 metri in fluorescenza nel giardino dell'abitazione di un uomo di 38 anni già gravato da precedenti specifici.

Oltre alla coltivazione illecita di marijuana gli agenti hanno rinvenuto presso un casolare attiguo all'orto della cannabis, circa 8 grammi di marijuana nonché materiale atta al confezionamento come bilancini di precisione, bustine di cellophane, forbici, taglierini. Il materiale e lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

L'uomo è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.