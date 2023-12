Nasconde la droga nella lavatrice: nei guai un incensurato

A Qualiano i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 26enne incensurato del posto. I militari hanno perquisito la sua abitazione e hanno sorpreso l'uomo - nel locale lavanderia - mentre tentava di nascondere un barattolo di vetro dentro la lavatrice sotto alcuni abiti. All'interno del contenitore più di 30 grammi di droga tra hashish e marijuana.

Nella camera da letto del 26enne, invece, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 9 grammi di marijuana, 4 semi di canapa, due bilancini di precisione, un taglierino e svariate bustine in cellophane verosimilmente utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Kit e droga erano nascosti nel cassetto della scrivania. L'arrestato è in attesa di giudizio.