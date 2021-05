Perquisizione domiciliare dei Carabinieri: la scoperta nel cestello della lavatrice

I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine



Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 21 gr. di cocaina e 36 gr. hashish nel cestello della lavatrice. Nell’abitazione anche la somma di 1200 euro, ritenuta provento illecito, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanza.



L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale in attesa di giudizio.