Droga in barattoli nascosti tra i cespugli: arrestato 22enne

I Carabinieri di Qualiano hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato controllato dai militari dell’Arma in piazza Rosselli. Perquisito, è stato trovato in possesso di 3 bustine di marijuana.

I Carabinieri - che avevano precedentemente 'monitorato' i movimenti del ragazzo e lo avevano notato muoversi in maniera sospetta - hanno effettuato un controllo più approfondito. Tra i cespugli sono stati rinvenuti e sequestrati 4 barattoli in vetro – avvolti interamente da nastro isolante di colore nero - al cui interno erano contenute altre 93 dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di 100 grammi. Trovato anche un piccolo bilancino elettronico e numerose bustine in cellophane per il confezionamento della droga.



L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale in attesa di giudizio.