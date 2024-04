Sorrento, fratelli sorpresi con la droga in casa. La madre picchia un agente

Pomeirggio pasquale movimentato in un'abitazione di Sorrento. Gli agenti del commissariato locale hanno controllato le tre persone residenti all’interno, una donna e i suoi due figli. Uno dei ragazzi, il più piccolo, ha ostacolato l’ingresso in casa dei poliziotti cercando di richiudere immediatamente la porta. Subito dopo, nel tentatativo di distrarre gli operatori, ha lanciato un barattolo dalla finestra. Nel frattempo, la madre ha finto un mancamento e quando un agente si è avvicinato per soccorrerla, lo ha colpito al volto.

Nel barattolo recuperato c'erano 90 grammi di hashish, mentre, proseguendo la perquisizione, nel resto dell'appartamento è stato scovato un altro contenitore con diversi grammi della stessa sostanza stupefacente, uno spinello, un bilancino di precisione, un coltello e 270 euro. I due fratelli, rispettivamente di 21 e 24 anni, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente, mentre il primo anche per resistenza a pubblico ufficiale; la mamma, invece, è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.