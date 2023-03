Lancia dalla finestra un chilo di cocaina e poi si getta dal primo piano: 37enne in ospedale

Blitz dei Carabinieri a Fuorigrotta, in via Campegna. I militari hanno bussato alla porta di un appartamento al primo piano di una palazzina del rione a ridosso del vecchio arsenale dell’esercito.

Dopo aver circondato lo stabile, hanno intimato alle due persone - un uomo e una donna - di aprire la porta. L'uomo, un 37enne, ha provato così a disfarsi di un chilo di cociaina lanciandolo dalla finestra, dalla stessa poi si è lanciato lui.

Nell'impatto si è procura la rottura di un braccio e un trauma cranico che hanno richiesto - prima dell'arresto - delle cure in ospedale. Arrestata anche la donna - una 35enne - che in casa deteneva anche 50mila euro in contanti, molti di questi nascosti sotto al materasso in camera da letto. Il GIP si pronuncerà sull’arresto.