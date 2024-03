Droga e armi direttamente in carcere con i droni, Gratteri: "Mille euro per un microtelefono e 250 euro per una scheda"

Polizia di Stato e penitenziaria hanno dato esecuzione a 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di complessivi 31 destinatari. La prima ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è stata eseguita da personale del nucleo investigativo centrale della penitenziaria, del servizio centrale operativo della polizia di Stato, delle squadre mobili di Frosinone e Napoli, nonché della S.I.S.C.O. di Napoli, nei confronti di 20 destinatari, gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione di armi comuni da sparo ed accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. L’attività è stata avviata ad aprile 2021 a seguito del rinvenimento di alcuni cellulari presso il carcere di Secondigliano, indagine per cui è stato delegato il nucleo investigativo centrale della penitenziaria, entrando poi in convergenza con un’indagine parallelamente svolta dalla mobile di Frosinone, anch’essa poi delegata dalla Dia di Napoli, inizialmente originata da una sparatoria occorsa il 19.9.2021 all’interno del carcere di Frosinone.

Armi e droga con i droni

Da qui sono state avviate attività finalizzate all’identificazione del soggetto responsabile di aver introdotto all’interno del carcere un’arma da fuoco per mezzo di un drone. La prosecuzione delle indagini ha consentito di portare alla luce una struttura criminale in grado di garantire l’approvvigionamento di apparecchi telefonici, sia smartphone che piccoli cellulari, nonché di rilevanti quantità di stupefacente in molteplici strutture penitenziarie, anche ospitanti detenuti classificati di massima sicurezza, dislocate in tutta Italia. Le investigazioni effettuate hanno documentato come l’indagato S.V. e suoi collaboratori venissero assoldati da organizzazioni di tipo camorristico (sono stati individuati, tra gli altri, soggetti legati agli Esposito – Nappi di Bagnoli che, peraltro, risultano i primi ad avere beneficiato di questo stratagemma), che garantivano ai loro detenuti il costante rifornimento di apparecchi di comunicazione e di narcotici, assicurandosi in tal modo il monopolio della distribuzione nelle strutture carcerarie coinvolte (Frosinone, Napoli - Secondigliano, Cosenza, Siracusa, Lanciano, Augusta, Catania, Terni, Rovigo, Caltanissetta, Roma-Rebibbia, Avellino, Trapani, Benevento, Melfi, Asti, Saluzzo, Viterbo e Sulmona). Le investigazioni hanno poi permesso di identificare in C.A. classe 72 il soggetto in grado di apportare modifiche costruttive ai droni che permettessero di sorvolare anche aree militari sopportando un maggior peso in volo. Le analisi tecniche sui droni caduti in sequestro, delegate al Reparto Indagine Tecniche del Raggruppamento Operativo Speciale dei carabinieri, hanno permesso di confermare tali manipolazioni realizzate sugli apparati a pilotaggio remoto.

(Video di De Cristofaro)

Gratteri: "Ho chiesto gli jammer ma non sono stato ascoltato"

Il procuratore Gratteri in merito all'operazione odierna si è così espresso durante la conferenza stampa in Procura: "Si tratta di una serie di reati che si stanno verificando sempre più spesso. Il fenomeno di droga e telefonini nelle carceri, ma stavolta parliamo di organizzazioni camorristiche che curano la distribuzione nei vari istituti di pena nazionali, sempre a destinatari campani, attraverso l'assegnazione di un vero e proprio tariffario: uno smartphone costava mille euro, una scheda telefonica 250 euro, mezzo chilo di marijuana settemila euro. Un dronista campano faceva scendere droga e microtelefoni nelle varie carceri. Ho chiesto gli jammer (per disturbare le frequenze), da diverso tempo, ma non sono stato ascoltato. Uno jammer per bloccare ad esempio il carcere di Secondigliano costa 60mila euro".

(Video di De Cristofaro)