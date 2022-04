Droga da Napoli a Palermo: arresti e sequestri nell'operazione "Porta dei greci"

Sono otto gli arresti per lo spaccio di droga alla Kalsa e al Borgo a Palermo nell'operazione denominata "Porta dei greci". I carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza con cui il gip ha disposto il carcere per cinque indagati e i domiciliari per altri tre, con l'accusa di concorso di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti che arrivavano in Sicilia da Napoli. Durante le indagini sono stati sequestrati 50 chili di hashish e arrestati in flagranza tre persone.

In carcere, come riporta PalermoToday, Ottavio Abbate (57 anni), Pietro Abbate (61), Antonino Abbate (40), Francesco Paolo Cinà (28) e Ugo Mormone (nato a Napoli, 44). Resteranno invece ai domiciliari Salvatore Abbate (22), Marco Abbate (23) e Fabrizio Bianco (26).

L’inchiesta è scaturita da uno sviluppo investigativo "dopo la denuncia presentata da un giornalista televisivo - si legge in una nota - che, nel corso della campagna elettorale per le amministrative del 2017, aveva avuto un incontro con alcuni soggetti che, millantando il controllo della Kalsa, si erano resi disponibili a procacciare voti in cambio di denaro".