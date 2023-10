Spaccio di droga per il clan Amato-Pagano: il blitz

Quattro persone finiscono in carcere, altre quattro agli arresti domiciliari. È il bilancio del blitz anticamorra condotto nella notte a Melito di Napoli dai carabinieri della compagnia di Marano. Nell'ambito di attività d'indagine coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i carabinieri della compagnia maranese hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, nei confronti di otto persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle indagini, partite nel 2018, è emerso che, all'interno del Parco Monaco di Melito, gli otto indagati avrebbero gestito una piazza di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti - cocaina, hashish e marijuana - sotto il controllo criminale del clan camorristico Amato-Pagano. In manette sono finiti: Carmine Della Gaggia detto ''Ciccio'', ritenuto il capo e promotore della piazza di spaccio melitese; Giovanni Bottiglieri detto ''bucatin'' ed Antonio Esposito, in qualità di addetti al confezionamento dello stupefacente; Salvatore Tagliatela, addetto al trasporto delle sostanze; Umberto Maraucci, Domenico di Marino e Giuseppe Termano, in qualità di pusher e Raffaele Aruta, quale custode delle sostanze.