Droga-shop in casa: 53enne in manette

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio di droga un 53enne già noto alle forze dell’ordine. È stato sorpreso nella sua abitazione a cedere stupefacenti a due distinti clienti. Sequestrate una dose di crack e una di hashish. Denunciate per lo stesso reato altre tre persone, presenti nell’abitazione durante lo smercio. In casa sono stati rinvenuti altri due grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento e 475 euro in contante ritenuto provento illecito. L’arrestato è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Anche i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne di Orta di Atella, già noto alle forze dell’ordine. Era all’interno della “Cisternina” ed è stato sorpreso con 43 dosi di crack, sette di cocaina. Durante il controllo e la perquisizione il giovane ha provato in più occasioni a divincolarsi e ha anche colpito i militari. Per lui sono scattate comunque le manette. È ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.