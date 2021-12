Droga nelle canaline dell'energia elettrica: la scoperta

Proseguono i servizi ad alto impatto ad Arzano disposti dal Comando provinciale carabinieri di Napoli. I militari della compagnia di Casoria insieme a quelli delle compagnie di intervento operativo del reggimento Campania e al nucleo cinofili di Sarno hanno setacciato le strade della città ed effettuato diverse perquisizioni nelle abitazioni delle persone di interesse operativo. Identificate 203 persone e controllati 140 veicoli.

Rimossi cancelli ed ostacoli abusivi realizzati per eludere i controlli. Segnalati alla prefettura diversi assuntori di sostanza stupefacente perché trovati in possesso di dosi di droga. Ispezionate le aree comuni delle palazzine di edilizia popolare all'interno del Rione 167. Modiche le sostanze stupefacenti rinvenute e sequestrate ma i nascondigli sono sempre più ingegnosi. Oltre agli ormai noti vani scala dove sono stati rinvenuti hashish e marijuana, i carabinieri hanno infatti trovato - grazie al preziosissimo supporto delle unità cinofile - della marijuana che era nascosta all'interno delle canaline utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici.