Narcos arrestato da finanzieri e Squadra mobile di Napoli: oltre mille chili di droga nel camion

Oltre 1.675 chilogrammi di marijuana in un tir parcheggiato all'interno di un capannone a Cisterna di Latina sono stati ritrovati da agenti della squadra Mobile e finanzieri del Gico delle fiamme gialle di Napoli che, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Marco Panetta, classe '73, pregiudicato originario di Rosarno (Rc). La marijuana - in parte già lavorata e confezionata, in parte ancora allo stato grezzo - è stata trovata sia in sacchi di plastica nascosti dietro alcuni bancali di merce, sia all'interno del vano di carico del tir, già pronta per essere trasferita. Gli investigatori hanno individuato il capannone industriale, utilizzato anche per il carico e scarico di tir e autotreni, come possibile luogo di stoccaggio di ingenti quantità di stupefacente. Arrivati al sito e rintracciato il suo titolare, i poliziotti e i finanzieri hanno proceduto alla perquisizione dell'area e di un tir parcheggiato all'interno, riconducibile a una ditta di autotrasporti per la quale lavora lo stesso Panetta. Per una vicenda simile, l'uomo era già arrestato nel 2013 in Francia quando, nel corso di un'altra attività investigativa, era stato fermato a bordo di un tir al cui interno erano occultati 330 chilogrammi di cocaina. L'operazione congiunta di polizia giudiziaria, finalizzata al contrasto del traffico internazionale di stupefacenti, si inserisce nell'ambito di una più ampia attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, condotta con il supporto del Servizio centrale operativo e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della guardia di finanza.