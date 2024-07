Davanti ad una casa c'è troppo movimento, i finanzieri trovano la droga nel camino

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno arrestato un soggetto, gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, in possesso di sedici involucri di cocaina nella sua abitazione. In particolare, i finanzieri della Compagnia Castellammare di Stabia, dopo aver appreso, nell’ambito di un’autonoma attività info-investigativa, di una fervente attività di spaccio in un’abitazione nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), hanno eseguito diversi appostamenti volti all’individuazione del luogo esatto in cui fosse celata la droga.

Una volta individuato l’obiettivo hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro 3,5 grammi di cocaina, custodita, unitamente a un bilancino di precisione, all’interno di un calzino abilmente occultato dietro un camino posto nella sala da pranzo dell’abitazione dello spacciatore. Sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, altresì, una patente di guida e due carte di credito, oggetto di denuncia di furto in data 5 giugno. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, a seguito dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria di Torre Annunziata, sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g., in attesa della celebrazione del processo.