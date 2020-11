“Cosa hai in quella busta”: la scoperta dei carabinieri

Anche in questo periodo continuano i servizi di controllo del territorio dei carabinieri del comando provinciale. A Napoli, nel quartiere Mercato, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella – nell’ambito di uno dei servizi antidroga – hanno setacciato le strade della zona ed effettuato diverse perquisizioni personali e domiciliari. Tra queste è finita nella lente di ingrandimento dei militari dell’arma anche l’abitazione di un 44enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri sono entrati all’interno del condomino dove risiede incontrandolo nel vano scale. Tra le mani una busta in plastica che ha tentato maldestramente di disfarsi. Troppo tardi perché i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella busta – rinvenute e sequestrate - 106 dosi pari a 17 grammi e mezzo di cocaina e 167 dosi pari a 19 grammi di crack. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.