Minimarket della droga nel garage: in manette 29enne

Gli agenti del Commissariato di Secondigliano, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato, in corso Italia, un’automobile con a bordo un uomo che, dopo essere sceso dal veicolo, con fare circospetto, è entrato in un box. L'individuo è stato sorpreso mentre stava riscaldando la lama di un coltello su un fornellino da campeggio per confezionare sostanza stupefacente.

Pertanto, i poliziotti lo hanno bloccato ed hanno controllato il locale dove hanno rinvenuto 24 panetti e 15 stecche di hashish per un peso coomplessivo di circa 2,5 Kg e diverso materiale per il confezionamento.

Per tali motivi, il 29enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.