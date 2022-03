Vede la polizia, lascia cadere a terra un borsone ed entra in uno stabile abbandonato: la scoperta

Gli agenti del commissariato Secondigliano e dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio nella mattinata di giovedì, nel transitare in via Giardino dei Ciliegi hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere a terra una grossa borsa per poi entrare all’interno di uno stabile abbandonato, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno recuperato il borsone al cui interno hanno rinvenuto 175 bustine e 3 buste contenenti 1,8 kg circa di marijuana, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga che sono stati sequestrati.