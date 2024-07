"Ma cosa nascondi in bocca?": l'incredibile scoperta in pieno centro

Questa mattina alcuni poliziotti, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un uomo con fare sospetto che, dopo aver ricevuto una banconota da una donna sopraggiunta a piedi, ha prelevato qualcosa dalla bocca che le ha consegnato per poi scappare alla vista degli agenti.

I poliziotti hanno bloccato il soggetto trovandolo in possesso di 15 dosi di crack, che nascondeva in bocca, mentre l’acquirente è riuscita a far perdere le proprie tracce. Per tali motivi l’indagato, identificato per un 32enne romeno, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.