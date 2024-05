Droga spacciata nel basso, fermata una 42enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante i servizi all’uopo predisposti nel rione Sanità hanno notato una donna affacciata alla finestra del proprio basso che stava consegnando qualcosa ad un uomo sopraggiunto a piedi e, pertanto, insospettiti, sono intervenuti bloccandoli.

La signora, una 42enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, è stata trovata in possesso di 9 dosi di cocaina e, pertanto, è stata tratta in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti mentre, l’acquirente, sorpreso con una dose della stessa sostanza stupefacente, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.