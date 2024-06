Nasconde la droga sul balcone di casa: arrestata

Nella scorsa mattinata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto dell’unità cinofila, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di una persona a Porta Nolana, dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un armadietto posto fuori al balcone, 5 buste di marijuana dal peso complessivo di circa 2,300 Kg, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, una 59enne napoletana con precedenti di polizia, è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.