Controlli ai caselli in autostrada, la scoperta in un'auto

Più di mezzo kg di stupefacenti, tra cui ben 60 grammi di cocaina, oltre che numerosi telefoni cellulari pronti all’utilizzo, taluni dei quali di ridottissime dimensioni: erano celati indosso ad uno dei due soggetti fermati dalla polizia Stradale di Grottaminarda, durante una normale attività di vigilanza ai caselli autostradali della A16 Napoli Canosa.

I poliziotti si sono insospettiti quando, durante il controllo, uno dei due (minorenne, classe 2007) ha mostrato un atteggiamento di forte nervosismo, cercando di nascondere il marsupio che aveva indosso. I due, entrambi napoletani, sono stati quindi tratti in arresto e condotti alle case circondariali (il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli, per il minore), mentre il veicolo utilizzato per la commissione dei reati è stato sequestrato anche per violazioni amministrative, in quanto sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile e della prescritta revisione periodica.