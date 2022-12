Scaricavano 70 chili di hashish da un'auto: nei guai napoletano in trasferta

È stato trovato davanti a un box mentre intento a scaricare 70 chili di droga dall'auto. Per questo è finito in manette a Palermo un 42enne napoletano. L'uomo è stato fermato insieme a un 48enne palermitano dalla polizia mentre provavano a stoccare lo stupefacente in un box di via Ernesto Basile, nel capoluogo siciliano.

La droga era nascosta all'interno del cofano dell'auto in un doppiofondo creato apposta per il trasporto. La loro intenzione era quella di nascondere lo stupefacente del box ma sono stati scoperti dagli agenti della Squadra mobile palermitana. I due compariranno nelle prossime ore dinanzi all'autorità giudiziaria.

La notizia è stata data da Palermotoday.