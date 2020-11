"Scusi, lei è di Nocera, che ci fa a Napoli?": ventenne spacciatore arrestato

I Carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G.P.B., 20enne di Nocera già noto alle forze dell'ordine. I militari dell’Arma lo hanno notato passeggiare verso le 17.30 ed hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di sei dosi di eroina e di 80 euro ritenuti provento del reato. Vista la residenza del giovane e la sua palese non giustificata presenza a Napoli, per lui è scattata anche la sanzione anti-Covid.

L’arrestato è nelle camere di sicurezza della Caserma in attesa di giudizio.