Picchia padre, madre e distrugge casa per la droga

I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per maltrattamenti un 37enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Per motivi futili, probabilmente legati all’abuso di stupefacenti, ha prima insultato poi minacciato e picchiato il padre e la madre. Non si è limitato ad aggredire i familiari ma ha anche devastato l’appartamento.

È poi tornato verso la madre, le ha afferrato e tirato i capelli e ha provato a colpirla con una mazza di legno. Intanto la sorella ha allertato il 112 e in pochi minuti i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione. L’uomo è finito in manette ed è stato sottoposto ai domiciliari in un’altra abitazione. E’ ora in attesa di giudizio.