Pesce e droga: blitz dei carabinieri nella nota pescheria, fratelli in manette

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A.A. e G.A., fratelli, rispettivamente di 53 e 61 anni, titolari di una pescheria.

Sono stati sorpresi da una pattuglia in via Teatro. Addosso avevano 13 grammi di hashish, divisi in 9 stecchette. Nei locali della pescheria da loro gestita - poi perquisiti dai militari - nascondevano ulteriori 10 panetti di hashish, dal peso complessivo di 1 chilo, oltre che materiale per il taglio e 1400 euro in contanti, ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio.

I due fratelli sono finiti in carcere, in attesa di giudizio.