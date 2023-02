Mantiene la calma durante la perquisizione, ma nel furgone viene trovata la droga

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne di Terzigno già noto alle forze dell’ordine. L'uomo era alla guida di un furgone e quando è stato fermato dai carabinieri durante la perquisizione è stato trovato oltre un chilo di marijuana. Nella sua abitazione, invece, una piccola quantità di hashish.

Arrestato per il medesimo un 45enne di Sant’Anastasia, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua cantina sono stati recuperati due chili e mezzo di “erba” e in casa due bustine della stessa sostanza. Con la droga sono stati sequestrati anche 8300 euro circa, materiale per il confezionamento delle dosi e un dispositivo per il sottovuoto.

Entrambi gli arrestati sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio.