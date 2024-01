Controlli dei carabinieri in provincia: raffica di arresti per droga

Controlli a tappeto ad Afragola per i carabinieri. Durante le operazioni i militari della locale stazione hanno perquisito una palazzina di via Salicelle. Denunciate due donne di 79 anni e 31. Nel loro appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5.750 euro in contanti, 5 taccuini sul quale sono in corso accertamenti e 1 proiettile calibro 22.

Nello stesso palazzo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 1 borsello di colore con all’interno1 bilancia digitale, 102 dosi termosaldate di cocaina per un totale di 40 grammi e 16 stecche termosaldate di hashish dal peso complessivo di 50 grammi. Controlli che hanno riguardato anche l’inquinamento ambientale. I carabinieri della locale stazione, insieme a quelli forestali, hanno denunciato il titolare dell’officina meccanica di via Kennedy constatando irregolarità nello smaltimento dei rifiuti. Nella stessa strada i militari hanno controllato anche un’altra officina, in quel caso nessuna irregolarità cotestata.

I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 75 grammi di hashish e 23 di marijuana. Con gli stupefacenti anche 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.



L’arresto del 21enne si è concretizzato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio organizzato dai carabinieri della compagnia stabiese.

Denunciato un sorvegliato speciale, sorpreso in strada nonostante l’obbligo di rimanere in casa tra le 20 e le 8 del mattino. Ancora droga nel centro stabiese. 4 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacente. Non sono mancati controlli alla circolazione, 13 le violazioni al codice della strada contestate ad altrettanti automobilisti.