Droga e armi nell'intercapedine di un muro, la scoperta nel corso di controlli ad Ercolano

Operazione a largo raggio per i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco che hanno presidiato la città corallina e la vicina Ercolano.

Durante le operazioni, a Torre del Greco, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e ricettazione un 63enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno fermato su via Calastro a bordo di una Fiat 500 che da accertamenti era risultata rubata pochi giorni prima. L’uomo ha tentato di ingannare i carabinieri fornendo delle false generalità ma poi, messo alle strette, ha tentato di fuggire a piedi sul litorale. L’inseguimento non è durato che un centinaio di metri. L’arrestato è ora in attesa di giudizio mentre l’utilitaria è stata consegnata al proprietario.

A supportico Sant’Anna di Ercolano, invece, i militari della locale tenenza hanno trovato, in un’intercapedine di un muro, 23 proiettili calibro 357 magnum, 4 proiettili calibro 6,35, 3 dosi di hashish e 88 grammi di marijuana. Droga e proiettili erano in una busta. Sono in corso indagini per risalire alla loro provenienza.