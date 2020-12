Grande successo dei 'drive in' dei tamponi allestiti dal Comune di Napoli: i dati

Circa 1500 tamponi ogni settimana: è il risultato raggiunto nei drive-in allestiti dal Comune di Napoli in sinergia con FIMMG e Anm. Dal 10 dicembre a oggi - sono stati effettuati circa 4500 tamponi: "Un'iniziativa di grande efficacia che ha consentito ai medici di famiglia di effettuare in piena sicurezza circa 1500 tamponi settimanali per ogni sede e inoltre la presenza dei drive-in ha anche facilitato un miglior contatto medico-paziente in un momento in cui l'accesso agli ambulatori si rivela più complesso", ha sottolineato l'assessore con delega alla Salute, Francesca Menna.

Il dato è stato reso noto durante la commissione consiliare Ambiente, presieduta dal consigliere Marco Gaudini. I drive in sono stati allestiti presso i parcheggi Anm di Chiaiano, ex Palazzetto Mario Argento ed ex mercato ortofrutticolo.