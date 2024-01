Polizia in due ospedali, il commento di De Luca: "Verificheremo se il governo lo farà davvero"

Al termine della riunione di oggi del Comitato per l'ordine pubblico che si è tenuta in Prefettura, è stato deciso per un drappello di forze dell'ordine negli ospedali San Paolo di Napoli-Fuorigrotta e San Leonardo di Castellammare.

Sul provvedimento ha espresso il suo parere il governatore Vincenzo De Luca.

"Apprendiamo, dopo le nostre sollecitazioni al Governo - sono le sue parole - che alcuni presidi di Pronto soccorso saranno dotati di vigilanza di polizia. Verificheremo che tale annuncio venga seguito da iniziative concrete, innanzitutto con un presidio h24, che al momento non esiste all’Ospedale del Mare, al Pellegrini e a Giugliano, perché in orario notturno non può essere privo di tutela il personale sanitario. Chiediamo inoltre di istituire presidi anche a Nola e Torre del Greco senza attendere che avvengano anche lì episodi di aggressioni. Riteniamo infine indispensabile l’istituzione di una pattuglia motorizzata, 24 ore su 24, al servizio delle ambulanze del 118 in caso di necessità".

Le parole del prefetto

"Come sapete - aveva affermato il prefetto Michele Di Bari nel presentare il provvedimento - il Cardarelli, il Pellegrini, l'Ospedale del Mare e quello di Giugliano hanno già un presidio fisso. Da oggi, le forze dell'ordine saranno presenti anche al San Leonardo e al San Paolo, con un enorme sforzo da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Inoltre, è stato stabilito che i presidi sanitari diventeranno obiettivi sensibili e, quindi, sotto l'attenzione anche delle forze dell'ordine metropolitane che dovranno includerli nei loro giri".