Draghi a Napoli: in corteo anche i “No green pass”

Sono scesi in piazza, in occasione della venuta in città del premier Mario Draghi per la firma del Patto per Napoli con il sindaco Gaetano Manfredi, anche gli animatori del coordinamento contro il Green Pass e gli studenti No Pass. In piazza Municipio a manifestare anche i disoccupati e gli attivisti contro gli abbattimenti che alzano cartelli con la scritta "Fermate le ruspe". Attesi anche gli esponenti di Potere al Popolo e le tute blu Whirlpool.