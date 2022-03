Draghi contestato alla Sanità all'uscita dalla pizzeria/VIDEO

Contestazione per il presidente del Consiglio Mario Draghi nel Rione Sanità, dove si era recato con Gaetano Manfredi e Vincenzo De Luca per mangiare una pizza da Cocettina ai tre santi, dopo aver siglato il Patto per Napoli al Maschio Angioino.

Oltre alla protesta del Movimento 7 novembre, si è registrata anche la contestazione da parte del Comitato Ospedale San Gennaro e di alcuni residenti nel Rione con parole molto dure rivolte in particolare al premier Draghi e a Vincenzo De Luca.