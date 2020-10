Paolantoni contro le restrizioni dell'ultimo Dpcm: "Veramente non capisco"

Tagliente come al solito Francesco Paolantoni. Il comico napoletano ha espresso, a modo suo, i dubbi sulle restrizioni stabilite nell'ultimo Dpcm: "Non capisco se è questo il modo di gesticolare la situazione", esordisce Paolantoni. "Cinema e teatri, luoghi sicuri, ancora chiusi. Non lavorano da mesi. Si rischia di morire, sì, ma di fame anche". Note dolenti, per Paolantoni, anche le chiusure di ristoranti, piscine e palestre.