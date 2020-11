Lutto al Covid Hospital di Boscotrecase, morto il dottor Casillo

Il presidio ospedaliero e Covid Hospital di Boscotrecase è in lutto. Si è spento il dottor Antonio Casillo, suo dipendente.

Era in terapia intensiva, affetto da Covid-19.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla pagina dell'ospedale.

"Grazie dott.Casillo per il bene fatto con la tua vita, con la tua professione...Il bene seminato sta maturando per un raccolto abbondante", ha scritto qualcuno. "Eri un grande professionista - scrive un amico - con una simpatia fuori dal comune...Mi mancherai moltissimo".

Così il dottor Antonello Pizzella, suo collega: "Alla famiglia, esprimiamo le più sentite condoglianze. Quest’uomo nella foto (quella che vedete a corredo dell'articolo, ndR) era un medico, lavorava al Covid Hospital di Boscotrecase, da alcuni giorni era in rianimazione, intubato e combatteva contro questo mostro di virus. Un uomo buono e sempre disponibile, un amico, un professionista. Ciao Antonio ti sia lieve la terra".