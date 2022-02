Dossier sul Cardarelli, Anaao: "Carico di lavoro inaccettabile sul personale sanitario"

L'Anaao Assomed provinciale di Napoli, in un incontro con la stampa, ha presentato un dossier che fotografa la situazione dell'ospedale Cardarelli. Quattro i punti cardine trattatati dal sindacato: futuro dell'azienda, rispetto delle norme contrattuali, assunzioni, pazienti no Covid che hanno maturato patologie e per i quali viene richiesto il ripristino di posti letto dedicati.

Le rivendicazioni

"I danni della pandemia e la scellerata gestione regionale legata alle carenze della medicina territoriale e alle chiusure di altri presidi hanno fatto ricadere su questo ospedale, il più grande ospedale del mezzogiorno e sul personale che vi opera, un carico di lavoro straordinario e inaccettabile. La mancanza dell’applicazione del contratto integrativo ed il relativo atto aziendale ancora non approvato con la firma rappresentano una delle pagine più buie della nostra azienda. Non sono bastati 10 anni di blocco contrattuale e poi una pandemia, che sta ulteriormente stremando i dirigenti medici e sanitari di questo ospedale da ormai oltre 2 anni, a sensibilizzare la direzione strategica e ad applicare un contratto ormai definito in tutte le sue prerogative", scrive il sindacato nel dossier.

Franco Verde, coordinatore Anaao provinciale di Napoli: "Alla chiusura temporanea del pronto soccorso del nosocomio napoletano si è arrivati per errori gravi commessi dalla Regione Campania sugli altri ospedali cittadini che sono stati chiusi, l'ospedale del Mare è un fallimento. In più manca una rete territoriale adeguata. Al Cardarelli tutti i sindacati hanno chiesto una diversa organizzazione del Pronto soccorso, ma il direttore non ha mai voluto concederla blindando ruolo e posizione di chi dirige quel settore. Non è un caso se l'ospedale si ritrova così".