Dossi dopo la morte di Sara: "Inutili perché a quasi 2 km di distanza"

A che cosa servono i dissuasori se sono sistemati a 2 chilometri l'uno dall'altro? E' la domanda che si pongono i residenti di via Cattolica, a Cavalleggeri, dove il Comune di Napoli ha realizzato i cosiddetti dossi. Un provvedimento che ha riguardato anche via Terracina, sempre nel quartiere Fuorigrotta, mirato a far fronte alla crescita di incidenti, soprattutto nelle ore serali, dovuti all'alta velocità. Proprio in via Cattolica, nella notte tra il 4 e il 5 maggio, ha trovato la morte Sara Romano, 21 anni, travolta da un pirata a tutta velocità.

Come riportato da un servizio di NapoliToday del 6 maggio, i cittadini chiedevano i dossi da almeno quattro anni, esasperati dai continui incidenti, anche gravi, riconducibili alla movida selvaggia di Coroglio. La morte di Sara ha risvegliato gli intorpiditi uffici comunali, ma il risultato non è quello sperato. Infatti, in via Cattolica, la strada che attraversa Cavalleggeri e arriva a Discesa Coroglio, sono stati realizzati solo due dossi, sistemati a una distanza di 1,6 chilometri uno dall'altro.

"Neanche la morte di Sara Romano è servita. - scrive Sandro Cuomo, un residente - L’ amministrazione posiziona due dossi a distanza di 1,6 chilometri l’uno dall’altro prendendo in giro i cittadini che hanno richiesto di posizionare i dossi a ridosso delle abitazioni dove si concentrano gli incidenti e dove è morta la giovane Sara. Insomma, il solito “contentino”. Uno dei dossi è stato il installato all’ altezza del palo luce 310, distante 200metri dai fabbricati e il secondo all'altezza del palo 364 e fra i due intercorre una distanza di 1,6 chilometri. A cosa serve tutto ciò? I cittadini denunciano la superficialità dei tecnici comunali che evidentemente non hanno ben compreso la pericolosità del sito. I cittadini, vista l’ ennesima inutilità dei dossi installati, chiederanno l’ installazione di due autovelox alla luce della nuova normativa già in vigore".

La possibilità di autovelox in città era stata avanzata anche dall'assessore alla Viabilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza, anche se esistono ancora dubbi sull'omologazione degli apparecchi nei centri urbani. Alla lettera di Sandro Cuomo si è aggiunta anche quella di Sergio Lomasto, amministratore di un condominio in zona, ma anche vicepresidente della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta: "Risulta inevitabile dover installare un ulteriore dosso, almeno liddove dopo la curva la carreggiata torna in rettilineo, ovvero all'altezza del civico 50 della Via Cattolica (altezza locale.Joia) dove tra l'altro ha perso tragicamente la vita ultimamente la compianta Sara Romano. Optimum sarebbe installarne anche uno ulteriore tra quelli in installazione, ma è inimmaginabile non metterne almeno un altro altezza civico 50, dove tra l'altro insiste realmente la necessità di pedoni di dover attraversare. Tale integrazione ha il carattere dell'urgenza e vi è necessità di procedere ad horas".