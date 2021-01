Vaccini Covid, nuove dosi in arrivo con un giorno di ritardo

Si attende ancora la seconda consegna dei vaccini alla Campania. Inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata a domani mercoledì 20 gennaio.

Intanto ieri sono stati consegnati 10.530 vaccini, il 10% in meno di quelli previsti, come del resto già era stato preannunciata da Pfizer. Al momento salvo sorprese per la Campania sono previste le dosi per 38.610 vaccini di cui 10.530 appunto già consegnate.

Nella giornata di oggi alla Mostra d'Oltremare nel frattempo la campagna vaccinazioni Covid oggi è rimasta ferma. L’Asl Napoli 1 ha deciso di fermare la somministrazione delle prime dosi e di ripartire direttamente giovedì 21 gennaio, data in cui si parte con la somministrazione della seconda dose a chi ha già fatto il vaccino.